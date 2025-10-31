石川県内では2店舗目となる、回転寿司チェーン「かっぱ寿司」の新店舗が31日、小松市にオープンしました。石川県内では、金沢の御経塚店に続く2店舗目の出店で、小松店では、北陸の他の店舗よりも1レーン多く設置したということです。来店客：「新鮮なネタでおいしいです」かっぱ寿司小松店・川越 光 店長：「地域の皆さまと一緒に、寿司文化を育てていきたいと思います」かっぱ寿司は現在、北陸で4店舗を構えて