30代、40代と年齢を重ねても若々しい人は、夏の紫外線ダメージとどのように向き合っているのか。美容やファッションに精通し、様々な分野で活躍する3名に、リアルな愛用品とアイテム選びのポイントを教えてもらった。 モデル・櫻井貴史さんのレスキューケア 元々肌トラブルの少ない普通肌ですが、近年は毛穴やハリ不足が気になるように。仕事柄、多くのコスメに触れるため、まずは試して確かめ、良いものを厳選して使い続け