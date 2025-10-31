秋ドラマが今年も豊作！Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では、今期ドラマ原作の品ぞろえも充実している。ドロドロとした愛憎渦巻く恋愛ドラマに、ほっこり楽しめる日常コメディも！本記事では、今期ドラマ一覧を紹介！作品によってはオトクに読めるものもあるので、秋の読書日和に、ぜひ原作も履修して作品により深く触れてみてはいかがだろうか。25時、赤坂で■ザ・ロイヤルファミリーザ・ロイヤルファミリー