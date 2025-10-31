モデル、タレント、プロ雀士の岡田紗佳が、31日までにエックスを更新。かわいい制服姿にファンから「画になる」「美しい」などの声が相次いでいる。【写真】岡田紗佳、清楚な白コーデがキュート（3枚）岡田が「AIによって、雪国に送られたこれがこう」とつづり公開したのは2枚のソロショット。1枚目にはブレザーの制服を着てカメラに向かってピースするかわいい姿が、2枚目にはAIによって生成された雪国でのソロショットが収