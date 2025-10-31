天気のポイントは「気温落ち着かず」です。3連休も気温の変化が大きくなりそうです。31日（金）は朝から雲が広がり、冷たい雨がぱらつく時間もありました。朝の冷え込みは弱く、各地とも15℃前後となりました。ただ、そこから気温は上がらず、日中の最高気温は17℃ほどと、肌寒い一日となりました。福岡と佐賀の予報です。11月1日（土）は、午前中までは雲が残りますが、午後になると次第に青空が広がるでしょう。朝の最低気温は15