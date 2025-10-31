10月30日から11月9日にかけて東京ビッグサイトで開催中のジャパンモビリティショー2025。ヤマハブースでは、2017年にヤマハ発動機が出展して以来、進化を続けるバイク型ロボット「「MOTOROiD（モトロイド）」の新モデル「MOTOROiD:Λ（ラムダ）」が出展されています。独り立ちが可能に前輪をひねるように動かして重心を制御しながら、前後のモーター駆動でスタンドがなくても自立できるバイク型ロボット。前輪を地面と水平に倒して