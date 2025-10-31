高市早苗首相が３１日、ＡＰＥＣが開催されている韓国で、中国・習近平国家主席と会談した。夕方のテレビニュースなどでも一斉に報じられた。初対面。かねて高市首相は中国に対して厳しい言動を繰り返し、高市首相の総理就任に中国側が警戒し、習近平氏からの祝電も見送ったとされる。米トランプ大統領との対面時とは対照的。先に習氏が待ち、緊張した面持ちの高市首相が歩みよると、習氏のほうから挨拶。握手を交わして写真