記者会見で謝罪し、頭を下げるJR四国の担当者＝31日午後、高松市31日午前10時40分ごろ、徳島県阿南市福井町のJR牟岐線阿波福井―由岐間の踏切で、片側の遮断機が下りないまま1両編成の普通列車が通過した。通行していた車両や人はおらず、けが人はなかった。JR四国は「インシデント」として国土交通省に報告した。同社によると、請負業者が踏切制御装置の交換作業中、ケーブルを収納する管路のふた（39センチ四方）を警報機に