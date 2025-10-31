定例会見で大阪・関西万博会場の跡地開発について言及する関西経済同友会の永井靖二代表幹事＝31日午後、大阪市北区関西経済同友会の永井靖二代表幹事（大林組副社長）は31日の定例会見で、大阪・関西万博会場の跡地開発を巡り、今後半年間の議論が重要になるとの認識を示した。跡地の夢洲2期区域は大阪府市が来春ごろに開発事業者の募集を始める予定で「（官民の）協議体を立ち上げるのであれば、しっかりと議論いただきたい」