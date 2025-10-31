全日本スキー連盟（ＳＡＪ）は３１日、来年８月に「全日本スキー・スノーボード連盟」に名称を変更する。原田雅彦会長（５７）が会見で発表し、「長い年月をかけてつくり上げた人気と知名度を踏まえると、スノーボードはもはやスキーの１種目で扱うべきではない」と意図を語った。新名称に変わるにあたり決められたスローガンは「さあ雪ましょう」。原田会長は「私たちが目指すゴールを設定し、それを通してみんな笑顔にしたい