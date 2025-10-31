ウクライナ・キーウの飲食店前に設置された発電機＝10月30日（共同）【キーウ共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナで、ロシア軍によるエネルギー施設への攻撃が激化し、冬季のガスや電気の供給に懸念が高まっている。ガス不足から集中暖房の開始時期が一部地域で遅れ、首都キーウでは、ほぼ毎日計画停電を実施。キーウのクリチコ市長は「侵攻以降で最も厳しい冬になる」として節電を呼びかけた。キーウでは朝夕の冷え込みが厳