名古屋市西区稲生町のアパートで１９９９年１１月、主婦の高羽奈美子さん（当時３２歳）が殺害された事件があり、愛知県警は３１日、同市港区東海通、アルバイト安福久美子容疑者（６９）を殺人容疑で逮捕した。発表によると、安福容疑者は９９年１１月１３日頃、高羽さんのアパートの部屋で高羽さんの首などを刃物で複数回刺すなどして失血死させた疑い。容疑を認めている。１０月３０日になって西署に自ら出頭したという。