女優木村佳乃（49）が10月31日、東京・二子玉川ライズで、スペシャルサポーターを務める「第32回キネコ国際映画祭」オープニングセレモニーに出席した。子供向けの作品を対象にした映画祭で、木村は「子供たちが安心して見られる映画は大切」と話した。今回初参加で「ずっと参加させていただきたかった。待望の日なんです。皆さまの熱いお声をうかがって胸がいっぱいです」と大喜びし。映画鑑賞は子供のころから大好きだという木村