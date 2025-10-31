10月30日放送のTBS系『櫻井・有吉THE夜会』に、伊藤沙莉が出演。片付けが苦手な一面を明かした。【関連】伊藤沙莉、朝ドラ『虎に翼』充実した撮影期間を回想「あっという間でした」「みんなで活気づいて」今回番組では、片付けのプロによる家事代行の模様などをVTRで紹介。スタジオトークでは、伊藤に対して“こういう家がいいといった理想はある？”といった質問が飛んだ。これに伊藤は、「いっぱいあって。綺麗にもしたいし、見