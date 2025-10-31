昨年はMLSでリーグ最多となる勝ち点74を稼ぎながら、優勝プレイオフのMLSカップでは第1ラウンドでアトランタ・ユナイテッドに敗れてシーズン終了となったインテル・マイアミ。アメリカスポーツ界においてプレイオフは当たり前の文化だが、欧州で戦ってきたマイアミFWリオネル・メッシやルイス・スアレスにとっては慣れない仕組みだろう。MLSカップの第1ラウンドは3試合制で行われ、先に2勝した方がカンファレンス準決勝へ進める仕