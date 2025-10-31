『地味異世界～魔法ナシで化物の大群と戦えってブラックすぎません？～』が10月31日（金）昼12：00から漫画アプリ「サイコミ」にて連載開始された。 【画像】“魔法が一切使えない世界”で転生？リアルで堅実なサバイバル劇 『地味異世界～魔法ナシで化物の大群と戦えってブラックすぎません？～』は“魔法が一切使えない世界”というユニークな設定で、リアルで堅実なサバイバル劇を描く注