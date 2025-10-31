今夏にボルシアMGを離れ、オランダの名門アヤックスに加入した日本代表DF板倉滉。今夏アヤックスはザルツブルクからMFオスカー・グルーク、アンデルレヒトからFWカスパー・ドルベリといった選手を獲得したが、ブンデスリーガと日本代表での経験が豊富な板倉も重要な即戦力としての補強だ。その通りに板倉は序盤戦からスタメンに入ってきたが、オランダ『Soccernews.nl』は板倉がスタメンの座を失う可能性があると取り上げている。