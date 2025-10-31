ポルトガルのスポルティングCPは若手育成に長けたクラブであり、毎年のように興味深いタレントが出てくる。29日には国内カップ戦となるタッサ・ダ・リーガ準々決勝でFCアルヴェルカと対戦したが、このゲームで最高のデビューを飾った若手がいる。18歳の大型ウイングバックであるサルバドール・ブロパだ。ブロパはスポルティングのアカデミーで育ってきた選手で、普段はセカンドチームでプレイしている。トップチームでのプレイは今