きょう（31日）午後5時半過ぎ、岡山市南区豊成の国道2号（上り）で、軽乗用車が横転する事故がありました。 【写真を見る】国道2号の渋滞の様子 この事故の影響で、国道2号の上りは午後6時半現在、2車線のうち1車線が規制されていて、7.5キロの渋滞が発生しているということです。 【画像を見る】国道2号の様子は…