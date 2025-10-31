シャープは31日、Androidスマートフォン「AQUOS sense10」とVRグラス「Xrostella VR1」を発表した。 左から通信事業本部 コネクテッドソリューションズ事業統括部 ビジネス推進部長 立川壮一氏、通信事業本部 本部長 中江優晃氏、通信事業本部 パーソナル通信事業部長 川井健氏、通信事業本部 パーソナル通信事業部 商品企画部長 清水寛幸氏 「AQUOS sense10」は、11月13日にNTTドコモ、