札幌・北警察署から中継です。私はいま札幌・北警察署の前にいます。男女３人が倒れていた場所は、ここから車で１５分くらいの閑静な住宅街の中にある２階建ての住宅です。この場所に午前１１時半すぎ、４０代の男性が警察署入り口の横にいる警察官に「人を殺しました」と伝えたことで発覚しました。警察によりますと、遺体は腐敗しておらず、死後そこまで時間は経っていないとみられるということです。いまも男性に対しての事情聴