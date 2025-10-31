激闘のシーズンを終えたファイターズ。１０月３１日から本拠地・エスコンフィールドで秋季キャンプが始まり、球場には多くのファンが詰めかけました。和やかなムードで姿を見せたファイターズの選手たちは、３年連続でエスコンフィールドでの秋季キャンプに臨みました。平日にも関わらず３８００人のファンが駆け付ける中、選手らは打撃練習や守備練習で汗を流し、１０年ぶりのリーグ優