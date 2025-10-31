長崎と韓国南部の釜山を結ぶ定期航空路線が、来年1月に就航することが関係者への取材で分かりました。 週3便の運航の予定で、ビジネスや観光での交流の活発化が期待されます。 来年1月から新たに就航するのは、長崎空港と韓国南部の釜山市「金海国際空港」を結ぶ定期航空路線です。 長崎⇔釜山間については今月、格安航空会社の「エアプサン」が韓国からのインバウンド客を対象にした、期間限定の臨時便を初めて運航