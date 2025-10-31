元バレーボール日本代表で、ビーチバレー界のレジェンド・西村晃一が立ち上げたスポーツアパレルブランド「ＤＩＧ」が、２０２５−２６年秋冬コレクションにてブランド初となるスノーウェアを発表。このほど都内で展示会を開催した。雪山で求められる高い機能性と、都市で映える洗練されたスタイルを融合。「機能性×洗練」をテーマに、新しいスノーウェアの可能性を提案していく。「ＤＩＧ」ブランドのイメージモデルには窪