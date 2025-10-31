阪神は31日、金村暁投手コーチ（49）が今季限りで退団すると発表した。金村コーチは24年秋、外部から招へいされた。チームの2年ぶりリーグ優勝を支えたものの、球団は来季へ向けて首脳陣にも新たな風を取り入れることを決めた。