草なぎ剛(※「なぎ」は正しくはゆみへんに「剪」)と竹内結子の共演で、梶尾真治の小説を映画化した2003年の「黄泉がえり」。死者がよみがえる超常現象を題材にしたファンタジーに仕上がっている本作は、柴咲コウがRUI名義で歌った主題歌「月のしずく」がヒットしたことでも注目を集めた。 草なぎ剛と竹内結子の共演で、死者が帰ってくる不可思議な現象を題材に描くファンタジー(C)映画「黄泉がえり」製作委員会九州・阿蘇のとある