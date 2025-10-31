1999年11月、高羽奈美子さんが殺害されていたアパート周辺を調べる捜査員＝名古屋市西区1999年11月に名古屋市西区のアパートで住人の主婦高羽奈美子さん＝当時（32）＝が殺害された事件で、愛知県警西署捜査本部は31日、殺人容疑で同市港区、アルバイト安福久美子容疑者（69）を逮捕した。捜査本部によると、安福容疑者は30日に西署に出頭。現場に残された血痕とDNA型が一致したため逮捕した。「合っています」と容疑を認めてい