違法な大麻成分が入ったリキッドを販売目的で所持したとして医薬品医療機器法違反の疑いで警視庁に逮捕されたCBDショップ運営会社の元代表の男性（39）について、東京地検は10月31日付けで不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。