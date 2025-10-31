開園式典で、テープカットをする落合市長（右から５人目）ら＝３１日、ひらつかシーテラス平塚海岸に新たな公園「ＨＩＲＡＴＳＵＫＡＳＥＡＴＥＲＲＡＣＥ（ひらつかシーテラス）」（平塚市龍城ケ丘）が３１日、グランドオープンした。相模湾を望む園内は初日から来場者でにぎわった。１１月１〜３日にはオープニングイベントが行われる。園内で行われた開園式典で落合克宏市長は、「平塚の海を多くの方が訪れることで、ま