給料をもらって20日後にはお金がないと子どもに言われ、「自分の子はお金遣いがあらいのか」「20代で給料が月末までもたないのは普通のことなのか」と気になる親御さんもいるでしょう。 本記事では、給料が月末までもたないのは珍しいことなのか、月末に金欠にならないための対処法を解説します。 給料をもらって20日後にお金がなくなるのは珍しくない？ Song合同会社の調査（調査期間：2025年5月1日～15日、