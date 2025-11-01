2025年12月5日（金）～12月7日（日）に開催されるポップカルチャーの祭典、「東京コミックコンベンション2025（東京コミコン2025）」の第8弾ゲストとして、マッツ・ミケルセンの来日が決定した。東京コミコンが公式SNSで伝えた。 超速報!!◥◣ ◢◤~2025年12月5日(金)~12月7日(日) 開催~ 氏が東京コミコン2025に来日決定！サインorセルフィー会、撮影会に加え12月5日(金)の1日目閉幕後、