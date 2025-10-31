不動産投資は年収1,000万円で始められるのか？ 年収1,000万円の方は、不動産投資を十分に始めることが可能です。実際、RENOSY（リノシー）の顧客動向レポート（2025年4～6月）において、年収1,500万円未満の方の割合は全体の67％を占めており、そのなかで年収1,000万～1,500万円未満の方の割合は24％を占めています。 年収1,000万円は金融機関からの評価が高くなりやすい年収帯であり、物件購入に必