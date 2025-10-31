名古屋市西区で1999年に主婦が殺害された事件で、容疑者が逮捕されました。 この事件は、1999年11月、名古屋市西区稲生町のアパートで、主婦の高羽奈美子さん(当時32歳)が何者かに首を刺されて殺害されました。 犯人は当時40歳から50歳ぐらいの女とみられていましたが、約26年にわたって未解決のままでした。 愛知県警は、先ほど容疑者を逮捕したことを明らかにしました。この後、午後7時半から記者会見を開き