将棋の藤井聡太竜王（23）＝王将など6冠＝が挑戦者に佐々木勇気八段（31）を迎える第38期竜王戦第3局は30日、京都・仁和寺で1日目が始まり午後6時、佐々木が50手目を封じて終了した。先手は藤井で、戦型は後手・佐々木の四間飛車。44手目、佐々木から決断の一手が飛び出した。3段目に上がった角を再び2段目へ戻し、自陣の飛車を藤井飛車にぶつけた。飛車交換の決戦へ踏み込んで、先に手持ちにした飛車を49手目、敵陣へ桂取りに