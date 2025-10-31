東京・上野のアメ横で声を掛けた女性をゲームセンターのプリントシール機の中に連れ込んで、わいせつな行為をしたとして逮捕された中国籍の男性（36）について、東京地検は10月31日付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。