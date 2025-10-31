帝国データバンクは３１日、国内の主要食品メーカー１９５社が１１月に値上げを予定する飲食料品が１４３品目となり、１１か月ぶりに前年を下回ったと発表した。値上げの品目数は単月としては今年最少で、値上げラッシュが一服した。分野別では、チョコレートやクッキーなどの「菓子」が４９品目と最多だった。「加工食品」も、パウチ食品やおつまみ用の水産加工品を中心に４６品目あった。２０２５年に値上げ済みか、今後値