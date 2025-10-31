SNSで他人になりすまし、10代の女性に執拗なストーカー行為を繰り返したとして、派遣社員の男（34）が逮捕された。男は、女性から「もう会わない」とのメッセージを受け取った後も、複数の偽アカウントを使って22回にわたりメッセージを送信し続け、他人になりすまして女性を町田駅付近に呼び出したという。調べに対し、「好意があり、手放したくなかった」と話している。他人になりすまし“ストーカー行為”男を逮捕白いマスクを