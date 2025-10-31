高市総理は就任後、初めて中国の習近平国家主席と会談しました。会談後、高市総理は東シナ海問題などの懸念について「率直に申し上げた」と明らかにしました。高市総理「習主席には地域と国際社会の平和と繁栄。この責任を果たしていくべきだということについても働きかけをいたしました」韓国を訪問中の高市総理は、習近平国家主席とおよそ30分間会談しました。習主席とは「首脳同士の関係を深めていきたい」と呼びかけた高市総理