大阪市の「海遊館」。３１日、“世界最大級の水族館”で行われたのは、“世界最大の魚類”「ジンベエザメ」のオス「海くん」の身体測定です。３人のダイバーが水中で動き回る海くんの元へ。エサを食べ夢中になっている隙に胴回りなどをメジャーで測っていきます。動き続ける尾びれに苦戦しながらも･･･無事、測定終了！飼育員「海くん（全長）５ｍ３０?」「順調に成長しているのが分かったので健康に飼育できているのが分かってよか