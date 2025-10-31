『花とゆめ』2号が12月19日（金）に白泉社より発売される。 【画像】『暁のヨナ』が完結する『花とゆめ』2号、付録詳細 『花とゆめ』2号では、草凪みずほによる大人気連載『暁のヨナ』がついに完結を迎える。2009年17号から16年にわたり連載され、多くの読者に愛されてきた本作。クライマックスに向けて、雑誌『花とゆめ』では特別企画を多数実施される。大人気の複製原画ふろくや、描きおろしアクリルスタンドふろくなどこ