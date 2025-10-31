今年就任したソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO、49）は、小久保裕紀監督（54）と日々、コミュニケーションを取りながらサポートした。チームは5年ぶりの日本一を達成。一方で、「未来のホークス」を見据えて様々な布石を打ってきた今季を城島CBOに振り返ってもらった。（聞き手＝久保安秀）◇◇◇―CBOとしてスタートしたこの1年の総括をお願いします。今年、ホークスに戻ってき