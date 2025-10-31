俳優の竹野内豊（５４）、堺正章（７９）と風吹ジュン（７３）が都内で３１日、フランスの名優カトリーヌ・ドヌーヴ（８２）と共演した映画「ＳＰＩＲＩＴＷＯＲＬＤ―スピリットワールド―」の全国拡大公開初日記念舞台挨拶に登壇した。死んだ父ユウゾウ（堺）の遺言を果たすため、幼いころ家を出て行った母メイコ（風吹）を探す旅に出るハヤト（竹野内）。死後の世界でユウゾウは、生前ファンだった仏歌手クレア（ドヌーヴ