アメリカのアマゾン・ドット・コムは現地時間2025年10月28日朝、1万4000人の従業員削減を発表した。これは人工知能（AI）で業務の自動化を行い、経営の合理化を図ることが目的だという。「AIによって人間の仕事が奪われる」流れが本格化しているのではないか、という懸念が起こっている。エントリーレベルの労働者雇用が激減する社会スタンフォード大学が8月26日に発表した論文によれば、アメリカではプログラミング職などのソフト