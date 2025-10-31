ことし7月に行われた参議院議員選挙の「一票の格差」が憲法に違反するかどうか争われた裁判です。福岡高等裁判所は10月31日、「違憲状態」と判断しました。 この裁判は、ことし7月に行われた参院選で「一票の格差」が最大3.13倍だったのは投票価値の平等を保障する憲法に違反するとして、弁護士グループが選挙の無効を全国14の高裁・高裁支部に訴えているものです。 31日、福岡高裁で判決の言い渡しが行われ、松田典浩