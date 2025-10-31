海上保安庁の巡視船「ごとう」 長崎県に配備される大型の巡視船が玉野市の造船所で完成し、海上保安庁に引き渡されました。 玉野市の造船会社三菱重工マリタイムシステムズの玉野本社工場で、巡視船「ごとう」の引き渡し式が行われました。船には海上保安庁の旗が掲げられました。 「ごとう」は全長約120m、総トン数約3500tです。 火事が起きた際などに使用する遠隔放水銃や、40mmの機関砲が搭載されています。 「