プロ野球のドラフトで北海道日本ハムファイターズから5位指名を受け、18歳以下日本代表でも活躍した高知県の明徳義塾高校の藤森海斗選手が、10月31日に県高野連から特別表彰を受けました。明徳義塾高校を県高校野球連盟の山岡晶会長などが訪れ、藤森海斗選手に特別表彰を記念する盾を贈りました。藤森選手は、2025年9月に沖縄でおこなわれた18歳以下ワールドカップの日本代表に選ばれ、主に外野手で全試合に先発出場。