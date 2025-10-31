相川七瀬が11月8日に発売するデビュー30周年イヤー記念盤『BIGBANG』のブルーレイディスクの収録内容が発表された。DISC-1には、2024年に開催された＜Live Emotion 2024＞よりZepp DiverCity公演の模様を収録。DISC-2には、織田哲郎、マーティ・フリードマンら豪華メンバーとともに行われた全国ツアー＜ROCK KINGDOM TOUR 2025 ＞ファイナルのZepp DiverCity公演のもようを収め、さらにこれまであまり公開されることのなかったツア