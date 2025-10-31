２９日夜、文芸公演で伝統演劇「越劇」を披露する市民。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山10月31日】中国福建省武夷山市で29日、伝統的な祝日、敬老の日に当たる重陽節（旧暦9月9日、今年は10月29日）を祝う文芸公演が開催された。２９日夜、文芸公演でダンスを披露する市民。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）２９日夜、文芸公演で武術を披露する子ども。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）２９日夜、文芸公演でダンスを