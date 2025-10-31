ＥＣＢ﻿専門家調査（ＳＰＦ） インフレ率は２０２５年が２．１％、２０２６年が１．８％、２０２７年が２．０％と前回調査とほぼ同水準で推移すると予測 域内総生産（ＧＤＰ﻿）見通しは、２０２５年１．２％、２０２６年１．１％、２０２７年１．４％と前回の見通しと変わらず 失業率は２０２５年および２０２６年に６．３％、２０２７年に６．２％と安定して推移する 全体として、ユーロ圏経済は安定