東京時間17:36現在 香港ハンセン指数 25906.65（-376.04-1.43%） 中国上海総合指数 3954.79（-32.11-0.81%） 台湾加権指数 28233.35（-54.18-0.19%） 韓国総合株価指数 4107.50（+20.61+0.50%） 豪ＡＳＸ２００指数 8881.86（-3.65-0.04%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84047.81（-356.65-0.42%） ３１日のアジア株は総じて下落。前日のナスダックやフィラデルフィア半導体株